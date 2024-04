Europee, Tajani “Apriamo le porte per essere la famiglia dei popolari”

ROMA (ITALPRESS) – Quello che firmiamo “è un documento che è l’inizio di un percorso. Ho preso l’impegno di spalancare le porte del partito per far si che Forza Italia possa diventare la famiglia dei popolari perchè nel nostro Paese c’è bisogno, in un momento difficile a livello internazionale, di dare sicurezza ai nostri concittadini. C’è bisogno di donne e uomini che siano ottimisti verso il futuro”. Così il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa con le forze civiche moderate aderenti al Ppe. “Se vogliamo veramente rendere un servizio all’Italia, dobbiamo spiegare ai nostri concittadini che il voto più utile è quello a Forza Italia. In Europa la prima forza politica è il Ppe e più siamo forti all’interno del Partito popolare europeo e più possiamo incidere. Si possono anche cambiare le maggioranze ma sempre con la guida del Ppe”, ha aggiunto sottolineando poi come “per queste europee ho fissato l’obiettivo al 10% per poi arrivare al 20% alle prossime politiche, questo per riacquistare lo spazio che va da Giorgia Meloni a Elly Schlein con milioni di persone che oggi non vanno più a votare”.

