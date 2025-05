Ex Ilva, Urso “Faremo il possibile per garantire ripresa del sito”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho già condiviso la scorsa settimana con il presidente della Regione Puglia, l’esigenza di sottoscrivere un accordo di programma che preveda la piena decarbonizzazione del sito di Taranto, come stiamo già facendo a Piombino e Terni: la decisione della Procura mette a rischio il processo di riconversione ambientale del sito siderurgico per quanto riguarda sia la sostenibilità economica dello stabilimento sia il negoziato in corso con le aziende che hanno partecipato alla procedura di gara che si ritrovano condizioni diverse rispetto a quelle prospettate sia soprattutto i rilevanti impatti occupazionali diretti e indiretti che coinvolgono anche le imprese della filiera e dell’indotto. Si è dovuto quindi rivedere il piano di transizione e il conseguente ricorso alla cassa integrazione: nessuno è rimasto infortunato nell’incidente all’altoforno 1”.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera sull’ex Ilva. “A oggi non risulta ancora pervenuta l’autorizzazione a procedere al colaggio dei fusi, ma tale attività risulterebbe in ogni caso impossibile. Il governo intende perseguire tutte le strade possibili per garantire la ripresa del sito siderurgico attraverso tre forni elettrici: per fare in modo che l’Italia diventi il primo paese europeo a produrre solo acciaio green e il più avanzato nella tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini sono necessarie tre condizioni preliminari. La prima – ha spiegato – è il rilascio in tempi brevi di un’utorizzazione aintegrale ambientale, che garantisca la piena tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e che sia sostenibile sul piano economico; la seconda è l’impegno delle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni per la nave rigassificatrice, che dovrà rifornire gli impianti e alimentare i forni elettrici man mano che saranno realizzati; la terza è il mantenimento in attività dello stabilimento per tenere un livello produttivo adeguato. Queste tre condizioni sono necessarie per concludere il negoziato: serve quindi la piena e leale collaborazione istituzionale”, ha concluso Urso.

