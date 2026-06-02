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Italia e Mondo

Festa Repubblica a Los Angeles, ponte Milano-Cortina 2026-LA 2028 con Lollobrigida

Redazione
Autore: Redazione

LOS ANGELES (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni dell’80° anniversario della Festa della Repubblica Italiana a Los Angeles, ospitate presso il Los Angeles Memorial Coliseum e svoltesi anche nel contesto delle celebrazioni locali della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, la partecipazione della campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento, confermando il forte legame tra sport, istituzioni e diplomazia pubblica nel percorso che unisce Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028.
L’iniziativa, promossa dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles su invito della Console Generale Raffaella Valentini, si è svolta in stretta collaborazione con il CONI, con Italia Team e con i rappresentanti delle istituzioni italiane del Sistema Italia, oltre al contributo dei partner istituzionali e sportivi impegnati nella promozione dei valori olimpici.
Il Los Angeles Memorial Coliseum, luogo iconico della storia olimpica mondiale e unico impianto ad ospitare tre edizioni dei Giochi Olimpici di Los Angeles (1932, 1984 e 2028), si conferma un simbolo centrale dello sport internazionale e sarà nuovamente protagonista in vista dei Giochi Olimpici del 2028.
Nel corso della cerimonia, Francesca Lollobrigida ha preso parte all’accensione della torcia olimpica insieme alla Console Generale Raffaella Valentini e ai rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo, in un momento altamente simbolico dedicato alla continuità tra i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 e quelli estivi di Los Angeles 2028, rafforzando l’idea di una vera e propria staffetta tra Italia e Stati Uniti.
Durante la sua visita a Los Angeles, l’atleta ha inoltre partecipato a una passeggiata lungo la Hollywood Walk of Fame, dove ha reso omaggio alla presenza e al contributo degli italiani a Hollywood e nella storia dell’industria cinematografica americana, simbolicamente rappresentati dalla stella dedicata all’attrice italiana Gina Lollobrigida, icona del cinema internazionale.
La missione ha incluso anche una visita presso il quartier generale del comitato organizzatore di LA28, occasione di confronto sui preparativi dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028 e sulle opportunità di collaborazione tra Italia e Stati Uniti nei settori dello sport, della formazione giovanile e della promozione dei valori olimpici.
La Festa della Repubblica a Los Angeles, celebrata in occasione dell’ottantesimo anniversario e insieme alle celebrazioni locali della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, si conferma così una piattaforma di alto profilo per la promozione dell’immagine contemporanea dell’Italia, resa possibile grazie alla sinergia tra Consolato Generale, CONI e Team Italia, e capace di valorizzare il ruolo dello sport come linguaggio universale di dialogo e cooperazione internazionale.

-foto ufficio stampa Consolato Generale d’Italia a Los Angeles-
(ITALPRESS).

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