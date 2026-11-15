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Italia e Mondo

FiberCop apre a cittadini Innovation Hub Genova, visite con Fondazione Architetti

Redazione
Autore: Redazione

GENOVA (ITALPRESS) – FiberCop apre al pubblico per la prima volta l’Innovation Hub del Lagaccio, a Genova, sede delle infrastrutture digitali dell’azienda. Circa 250 le persone in visita in uno degli edifici più iconici della città, testimonianza straordinaria delle innovazioni architettoniche del Novecento, nell’ambito di Maledetti Architetti, weekend di esplorazioni urbane gratuite promosso dal Comune di Genova e dalla Fondazione dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova. “Siamo molto felici di questa apertura al pubblico per far conoscere l’importante attività che svolgiamo – spiega Marco Santachiara, gestore HR Nord Ovest di FiberCop – perchè FiberCop è la rete delle telecomunicazioni italiane, quindi connette luoghi, persone, imprese e cittadini. Questa iniziativa è nata dalla collaborazione con la Fondazione e col Comune di Genova. In questi mesi abbiamo effettuato sopralluoghi e approfondimenti all’esterno e all’interno della sede, per permettere al numeroso pubblico di godere al meglio sia dei pregi architettonici dell’edificio sia del valore tecnologico dell’azienda”. L’imponente edificio, progettato da Benedetto Merello, Luigi Falconi e Guido Falconi, nato negli anni Settanta come centrale telefonica della Sip, è ancora oggi un elemento distintivo della valletta del Lagaccio, a poche centinaia di metri dal porto di Genova e dalla stazione Principe. Con le sue strutture in acciaio e i rivestimenti metallici e in vetroresina incarna le grandi innovazioni tecniche del Novecento. La sua forma particolare e futuristica, che gli è valsa il nomignolo “Le Astronavi” assegnato dai genovesi, segue l’andamento della collina: una scelta progettuale che ha permesso di ridurre al minimo sbancamenti necessari. Negli ultimi anni è stato acquisito da FiberCop, che ha realizzato qui uno dei nodi strategici della sua rete. “E’ un luogo iconico che racconta non solo un’architettura, racconta anche una politica coraggiosa di questa città – riflette Alfonso Femia, presidente della Fondazione dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova -. Qui c’era un piano, forse ancora più ambizioso, di una grande edificazione abitativa, che invece, visto l’impatto che avrebbe avuto, ha deviato verso questa soluzione straordinaria. Un altro esempio in cui Genova ha saputo interpretare i propri tempi”. “Maledetti Architetti – prosegue Femia – è l’unica esperienza italiana ed europea che punta a far comprendere l’ultimo secolo del Novecento alla cittadinanza, per far prendere coscienza dei propri luoghi. E’ molto importante l’interazione non solo con le istituzioni pubbliche, ma anche con realtà come FiberCop. I numeri parlano chiaro, c’è tantissima gente e questo conferma quanto desiderio ci sia di conoscere luoghi che magari guardiamo solo in maniera molto distretta”. “Noi siamo un’azienda che connette, il nostro obiettivo è azzerare le distanze – conclude Santachiara di FiberCop -. Genova ha un valore simbolico, storicamente è tra i porti più importanti del Mediterraneo, crocevia, luogo di incontro e connessioni. Dalle connessioni fisiche del porto alle connessioni digitali di FiberCop c’è un legame estremamente importante”.(ITALPRESS).

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