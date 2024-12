Finisce la corsa della “banda delle spaccate”, 15 arresti a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Finisce la corsa della banda delle spaccate. I carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato – su delega della Procura capitolina – quindici persone, gravemente indiziate, a vario titolo, in concorso tra loro, di una serie di furti, rapine e ricettazione, con il modus operandi della cosiddetta “spaccata” ai danni di aziende e esercizi commerciali. Tre di loro sono accusati di tentato omicidio aggravato nei confronti di tre Carabinieri.

Le indagini hanno consentito di raccogliere “gravi indizi di colpevolezza” a carico degli indagati in ordine a 11 episodi tentati e consumati di spaccate nelle province di Roma e Viterbo, tra il 12 novembre 2022 e il 27 gennaio 2024. Sono stati inoltre raccolti “gravi elementi indiziari” a carico di tre degli indagati in merito al tentato omicidio di tre Carabinieri presso il campo nomadi di Villalba di Guidonia lo scorso 14 febbraio.

