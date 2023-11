Forza Italia, Tajani “Alle Europee supererà il 10%”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Forza Italia è sempre stata la casa dei moderati e vogliamo dare ulteriore forza e slancio al partito in un’area che ci vede da sempre come punto di riferimento nel Paese. Sono convinto che Forza Italia alle elezioni europee supererà il 10%, stiamo lavorando per questo e ci sono tutte le condizioni per centrare l’obiettivo. I sondaggi ci premiamo e gli italiani sanno che possono fidarsi di noi”. Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani a Taormina, al meeting del buongoverno organizzato da Forza Italia. Tajani prende atto del “fallimento” del progetto del Terzo Polo. “Forza Italia è in piena salute, i numeri lo confermano ma soprattutto lo sottolinea l’affetto che stiamo avendo ovunque. Anche a Taormina c’è stata tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Sabato prossimo parte la stagione congressuale per arrivare poi al congresso nazionale che si svolgerà a Roma il 23 e il 24 febbraio per l’elezione del nuovo segretario del movimento politico e che lancerà di fatto la nostra campagna elettorale. Le europee ci vedranno protagonisti e vogliamo arrivare alla doppia cifra. Ci sono tutte le premesse per centrare questo obiettivo e metteremo grande determinazione per arrivarci”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).