“glo for music”, a Fregene esibizione live a sorpresa di Tananai

ROMA (ITALPRESS) – Performance live a sorpresa di Tananai sulla spiaggia di Fregene. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio il cantante è salito sul palco per un secret show firmato glo for music, il progetto itinerante di glo, brand di BAT Italia per i dispositivi scalda stick. Tra gli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano, Tananai ha eseguito una selezione dei suoi brani più iconici, tra cui Tango, Abissale, Baby Goddam e Sesso Occasionale. A seguire, ha sorpreso i presenti con un esclusivo DJ set. L’evento si inserisce nel calendario estivo di glo che per l’occasione presenterà il dispositivo glo HYPER PRO Crystal in edizione limitata.

“Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo scelto di riproporre il format dei secret show di glo for music per continuare a creare momenti di autentica condivisione e offrire esperienze uniche e coinvolgenti, capaci di unire i nostri consumatori attraverso la musica e l’energia – commenta Antonino Grosso, Head of Consumer Experience Italy di BAT Italia -. Il nostro obiettivo è dare al pubblico adulto l’opportunità di sentirsi parte di qualcosa di speciale, inatteso e memorabile. In questo senso, Tananai si è rivelato il partner ideale: autentico, fresco, travolgente”.

– news in collaborazione con Bat Italia –

– foto ufficio stampa Bat Italia –

(ITALPRESS).