sabato 9 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udinese, striscione e parolacce contro la proprietà
Impresa Doualla agli Europei U20, oro nei 100 metri a 15...
Guterres “Decisione di Israele su Gaza segna pericolosa escalation”
Ferro di Cavallo, Croatto : “Solo propaganda, servono fatti”
La UEB Cividale presenta nuovo look, preparatore atletico e fisioterapista
Dalla Giunta via libera al nuovo piano regionale delle attività estrattive
Fumata bianca: l’Utic resterà sia a Gorizia che a Monfalcone
Cerimonia a Marcinelle nel 69° dalla tragedia in miniera. 7 le...
Anche Lignano si prepara ad accogliere i trofei UEFA
Confcommercio: “Norme Uefa già previste, locali pronti a collaborare”
Guterres “Decisione di Israele su Gaza segna pericolosa escalation”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, è “profondamente allarmato dalla decisione del governo israeliano di prendere il controllo di Gaza City”. Lo rende noto Stephanie Tremblay, portavoce di Guterres, sottolineand come “questa decisione segna una pericolosa escalation e rischia di aggravare le già catastrofiche conseguenze per milioni di palestinesi, mettendo ulteriormente a repentaglio altre vite, comprese quelle degli ostaggi rimasti. I palestinesi di Gaza continuano a subire una catastrofe umanitaria di proporzioni orribili. Il segretario generale avverte che questa ulteriore escalation provocherà ulteriori sfollamenti forzati, uccisioni e distruzioni di massa, aggravando le inimmaginabili sofferenze della popolazione palestinese di Gaza”. Guterres, inoltre, ribadisce il suo “urgente appello per un cessate il fuoco permanente, un accesso umanitario senza ostacoli in tutta Gaza e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi”. Il segretario generale esorta ancora una volta con forza “il governo israeliano a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale”, ricordando che “la Corte internazionale di Giustizia, nel suo parere consultivo del 19 luglio 2024, ha dichiarato, tra l’altro, che lo Stato di Israele ha l’obbligo di cessare immediatamente tutte le nuove attività di insediamento, di evacuare tutti i coloni dal territorio palestinese occupato e di porre fine alla sua presenza illegale il più rapidamente possibile. Non ci sarà una soluzione sostenibile a questo conflitto senza la fine di questa occupazione illegale e il raggiungimento di una soluzione praticabile a due Stati. Gaza è e deve rimanere parte integrante di uno Stato palestinese”.
Ultime notizie

Udinese, striscione e parolacce contro la proprietà
Ferro di Cavallo, Croatto : “Solo propaganda, servono fatti”
La UEB Cividale presenta nuovo look, preparatore atletico e fisioterapista
Dalla Giunta via libera al nuovo piano regionale delle attività estrattive
Fumata bianca: l’Utic resterà sia a Gorizia che a Monfalcone
