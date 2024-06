Il 64% degli italiani beve meno di 2 litri d’acqua al giorno

MILANO (ITALPRESS) – Una ricerca italiana appena condotta da YouGov e presentata da Liquid I.V. azienda di integratori alimentari nata a Los Angeles che sviluppa prodotti studiati per aumentare l’assorbimento dell’acqua nel nostro organismo, ha evidenziato che il 96% degli italiani riconosce l’importanza di bere la giusta quantità d’acqua, ma solo il 56% sa che è necessario bere almeno 2 litri d’acqua al giorno e il 64% beve meno della quantità raccomandata.

Sei italiani su dieci ritengono di non essere idratati a sufficienza: due italiani su tre (64%) bevono meno di due litri d’acqua al giorno; sei italiani su 10 (61%) cercano attivamente una soluzione per bere e idratarsi di più.

Solo il 19% degli italiani intervistati dichiara di usare settimanalmente sali minerali in aggiunta all’acqua e solo il 12% beve bevande sportive.

Secondo gli italiani intervistati, le cause di disidratazione principali sono: non bere a sufficienza (85% di risposte); eccessiva sudorazione (61%); clima caldo (56%); attività fisica prolungata (41%); consumo di alcolici (38%).

Liquid I.V. è il secondo brand nel portafoglio Health & Wellness di Unilever negli Stati Uniti, ed è appena arrivato anche in Italia. Lanciato sul mercato americano nel 2012, è un integratore alimentare in polvere, scientificamente formulato per aumentare l’idratazione e aiutare a reintegrare gli elettroliti persi durante l’attività fisica, in viaggio, in caso di alte temperature e per intensa sudorazione. Gli elettroliti sono minerali essenziali che, come sodio e potassio, insieme ai carboidrati aumentano l’assorbimento di acqua nel nostro organismo.

L’obiettivo di Liquid I.V. è garantire un’idratazione funzionale. Il corpo umano è composto da circa il 60-70% di acqua: ogni singola cellula del nostro corpo ha bisogno di acqua per funzionare al meglio. Rimanere idratati, non solo nella stagione estiva e non solo quando si fa sport, è essenziale per il benessere fisico, mentale ed emozionale. Contiene inoltre le vitamine C, B3, B5, B6 e B12 che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Le soluzioni di carboidrati-elettroliti migliorano l’assorbimento dell’acqua durante l’esercizio fisico. Inoltre non contiene coloranti artificiali; non contiene dolcificanti artificiali; è vegano ed è senza glutine.

