lunedì 29 Settembre 2025
Italia e Mondo

Il big match va al Milan, Napoli sconfitto 2-1

Redazione
Autore: Redazione

MILANO (ITALPRESS) – Un Milan solido e concreto fa suo il big match di San Siro superando 2-1 un Napoli privo di molti giocatori nel reparto difensivo. Alle reti di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo risponde De Bruyne dal dischetto nella ripresa, con la squadra di Allegri che resiste per oltre mezz’ora in inferiorità numerica.
Dopo nemmeno tre minuti, alla prima occasione utile, i padroni di casa sbloccano il risultato. Pulisic sgasa sulla sinistra, salta secco Marianucci e serve dalla parte opposta Saelemaekers, il quale si inserisce con i tempi giusti e batte Meret con il piatto destro. All’11’, i partenopei hanno una doppia chance ravvicinata. Gutierrez si inserisce dalla sinistra per impattare di testa un cross di Politano, ma si fa respingere la conclusione aerea da Maignan. Sul prolungamento dell’azione, McTominay si presenta al tiro con il destro ma il portiere francese è ancora bravo a deviare lateralmente e salvare i suoi. I rossoneri, dopo qualche minuto di apprensione, tornano a farsi vedere al 27′ e sfiorano il raddoppio quando Fofana, lanciato a rete da una perfetta verticalizzazione di Pulisic, calcia alto con il mancino. Il 2-0 è nell’aria e arriva al 31′. Pavlovic se ne va tra Politano e Anguissa e serve Fofana al centro, che di prima intenzione appoggia il pallone a Pulisic, destro secco dell’ex Chelsea che trafigge Meret, complice anche una deviazione di Juan Jesus. Al 37′, i campioni d’Italia in carica lamentano la mancata assegnazione di un possibile calcio di rigore per fallo su McTominay, sul quale il Var non interviene. Al 43′, Politano serve una palla al bacio al centro dell’area che Anguissa impatta però male, graziando Maignan da ottima posizione. Gli uomini di Conte spingono forte a inizio ripresa e al 10′ si procurano un rigore per atterramento di Di Lorenzo in area, con Estupiñan espulso grazie all’ausilio del Var. Sul dischetto si presenta De Bruyne, che spiazza Maignan e accorcia le distanze. Al 24′, Allegri mette in campo Leao a 42 giorni dalla sua prima e finora unica presenza in stagione. In avvio di recupero, Neres prova a pescare il jolly con un bel sinistro a giro dal limite che, dopo una leggera deviazione di Modric, tocca l’incrocio dei pali ed esce. L’esterno brasiliano ci riprova allo scadere dalla stessa mattonella, ma Maignan devia in tuffo. I sette volte campioni d’Europa resistono e, al fischio finale, possono festeggiare la conquista di tre punti fondamentali. Grazie a questo successo, il Milan raggiunge Napoli e Roma in vetta alla classifica a quota 12.
