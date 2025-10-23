  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 23 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Schillaci “Bene intesa Stato-Regioni su Lea, in arrivo più prestazioni”
Il Bologna si sblocca in Europa League, vittoria per 2-1 a...
La Fiorentina si riscatta in Conference e batte 3-0 il Rapid
Scandalo mafia e scommesse in Nba, Direttore Fbi “frode di grande...
“Quarto Tempo”, il calcio italiano si confronta sul mondo dilettantistico
Straordinari il sabato? Gli operai di Electrolux si dividono
Sbranato dal cane, condannati madre e figlio
‘Margherita Hack e la Luna’, il concorso per le scuole nel nome dell’astrofisica
Natale a Udine, Vidoni: “Bene spostamento Ice Park e fondi, ma...
Furti in casa, spariscono anche due modellini della Ferrari
BUSINESS FVG


Il Bologna si sblocca in Europa League, vittoria per 2-1 a Bucarest

Redazione
Autore: Redazione

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Il Bologna firma la prima vittoria europea della sua stagione, superando in trasferta l’Fcsb per 2-1. Sono Odgaard e Dallinga e lasciare il segno sul risultato, già nei primi minuti di gioco.
Gli ospiti partono subito forte e al 9′ passano in vantaggio. Freuler ruba palla a Sut sulla trequarti, imbuca in area per Dallinga, il quale serve un assist dalla sinistra che taglia fuori la difesa, trovando Odgaard che, con il destro, insacca a porta quasi vuota. Tre minuti dopo, arriva l’immediato raddoppio. Lykogiannis ci prova con un sinistro da fuori che, deviato da Lixandru, costringe Tarnovanu a respingere in tuffo, ma Dallinga è il più lesto di tutti a ribadire in rete per il 2-0. Al 25′, Orsolini si mette in proprio e dalla destra si accentra sul sinistro, con Tarnovanu che salva i suoi in tuffo. A centro area, liberissimo, Dallinga si arrabbia per il mancato passaggio del compagno. I padroni di casa si fanno vedere per la prima volta al 37′. Da un corner dalla destra nasce un doppio colpo di testa ravvicinato, prima di Ngezana e poi di Sut, sul quale interviene per due volte Skorupski salvando i suoi. Il portiere polacco è decisivo pure al 41′, sbarrando la strada con i piedi al destro ravvicinato di Thiam. Passati i brividi finali, gli emiliani chiudono la prima frazione in vantaggio per 2-0.
Al 9′ della ripresa, un’incertezza difensiva costa caro a Freuler e compagni. Miculescu crossa dalla destra, la palla schizza nella zona di Birligea dopo un rimpallo e il neo entrato non perdona Skorupski con il destro, sfruttando anche una marcatura troppo allentata di Lucumì e accorciando così le distanze. I rossoblù tornano pericolosi al 23′, quando Odgaard scaglia dalla distanza un destro potente ma centrale, con Tarnovanu che respinge. Al 27′ è Dallinga ad avere una grande occasione, quando se ne va di forza a un difensore, entra in area e calcia di potenza con il destro ma centra di fatto Tarnovanu da ottima posizione. Il portiere rumeno è decisivo al 35′, quando nega la gioia del gol a Odgaard, bravo a trovare l’angolino con il mancino. Al 38′, Orsolini prende il palo con il destro da due passi. Nonostante le occasioni sciupate, il Bologna conserva il vantaggio fino al fischio finale e porta così a casa tre punti preziosi che permettono alla squadra di salire a quota 4 punti dopo tre giornate. Un bel successo da dedicare a Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale per una polmonite e oggi sostituito dal suo vice Niccolini. In Europa League i felsinei torneranno in campo il 6 novembre al Dall’Ara contro i norvegesi del Brann.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Straordinari il sabato? Gli operai di Electrolux si dividono
Sbranato dal cane, condannati madre e figlio
‘Margherita Hack e la Luna’, il concorso per le scuole nel nome dell’astrofisica
Natale a Udine, Vidoni: “Bene spostamento Ice Park e fondi, ma non basta”
Furti in casa, spariscono anche due modellini della Ferrari
