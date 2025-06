Il Conservatorio Toscanini a Expo Osaka, Savarino “Eccellenza siciliana”

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – I talenti del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e Sciacca si sono esibiti al Teatro Festival Station con “La Suite dei Templi per Osaka 2025”, rappresentando l’Italia come unica eccellenza Afam. L’evento, realizzato grazie al finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha portato sul palcoscenico internazionale la Sicilia attraverso un’opera che ha unito le tradizioni culturali e musicali di Italia e Giappone grazie alla collaborazione con il maestro Hisataka Nishimori. Un viaggio musicale accompagnato da suggestive immagini che hanno celebrato due siti Unesco: la Valle dei Templi di Agrigento e il santuario Shimogamo di Kyoto.

Ad introdurre la performance di Osaka è stata l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino: «E’ un orgoglio straordinario vedere questa eccellenza siciliana rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso come Expo Osaka. Il Conservatorio Toscanini – ha detto dinnanzi alla platea – è diventato un vero punto di riferimento non solo nazionale, ma internazionale, attirando musicisti da tutta Europa e dall’Africa che scelgono la Sicilia per la loro formazione artistica».

«Come Regione Siciliana – ha aggiunto l’assessore Savarino – seguiamo da vicino la crescita di questo conservatorio che continua a dare lustro al nostro territorio. Il progetto testimonia la capacità del sistema formativo siciliano di coniugare tradizione e innovazione, portando la cultura musicale dell’isola sui palcoscenici internazionali più prestigiosi.

Ringrazio la professoressa Mariangela Longo e tutti i componenti dell’orchestra per questo risultato eccezionale, così come il Ministero per aver riconosciuto questo talento che rappresenta motivo d’orgoglio per tutti noi siciliani e per l’intera Italia».

Il Conservatorio agrigentino è stato premiato lo scorso 3 dicembre a Montecitorio come unica eccellenza italiana Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) tra le 100 Eccellenze Italiane 2024, riconoscimento prestigioso patrocinato da 11 Ministeri e dal Consiglio dei Ministri e inserito nell’opera editoriale dedicata alle “100 Storie di eccellenza” che si sono distinte per aver contribuito a migliorare il futuro dell’Italia.

