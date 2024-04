Il derby va alla Roma, Mancini manda ko la Lazio

ROMA (ITALPRESS) – Roma è giallorossa. Il derby della Capitale va alla squadra di Daniele De Rossi: Lazio battuta 1-0, decisivo un gol di Gianluca Mancini nel finale del primo tempo.

La squadra giallorossa si rende protagonista di una partenza abbastanza aggressiva, andando subito alla conclusione dalla distanza con Paredes. La replica degli ospiti non si fa attendere: al 7′ Isaksen imbuca per Immobile che prova a chiudere sul primo palo, ma non inquadra la porta. Tre minuti più tardi Llorente ha un’occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Casale che rischiando l’autogol riesce a sventare la minaccia. Intorno alla mezz’ora la Roma alza il ritmo e costruisce delle importanti occasioni prima con Pellegrini e poi con Cristante, che vengono neutralizzate in qualche modo da Mandas. Al 27′ la Lazio va molto vicina al vantaggio con un tiro di Vecino, su cui è decisivo l’intervento di Angelino. Nel finale di primo tempo gli uomini di Daniele De Rossi riescono a sbloccare il punteggio con un gol di Gianluca Mancini che, sugli sviluppi di corner, si libera di Romagnoli e insacca in rete con un colpo di testa. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nell’intervallo Tudor effettua subito tre sostituzioni (dentro Patric, Pedro e Castellanos, fuori Romagnoli, Isaksen e Immobile), ma sono sempre a giallorossi a spingere sull’acceleratore colpendo un clamoroso palo al 55′ con El Shaarawy. Al 63′ Kamada sfrutta una conclusione di Guendouzi e deposita la sfera in fondo al sacco, ma Guida ferma tutto per il fuorigioco del giapponese. Gli animi iniziano a scaldarsi e il direttore di gara è costretto ad estrarre diversi cartellini gialli per placare le due squadre. Al 79′ c’è spazio anche il ritorno in campo di Tammy Abraham, rimasto fermo per circa un anno a causa di un grave infortunio. Negli ultimi minuti i biancocelesti si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma i giallorossi difendono l’1-0 e tornano a vincere il derby dopo oltre due anni. In virtù di questo successo la Roma consolida il quinto posto e le sue ambizioni Champions salendo a 55 punti, mentre la Lazio resta settima a quota 46.

