In Arabia Saudita pole Verstappen davanti a Leclerc

JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Max Verstappen tira fuori il giro perfetto e col record della pista si prende per la prima volta la pole position a Jeddah. Il tre volte iridato della Red Bull gira in 1’27″472, conquistando la 34esima pole della carriera (staccati Clark e Prost) e sarà affiancato domani in prima fila da Charles Leclerc, protagonista di un grande giro nel finale del Q3 anche se staccato di 319 millesimi. Alle loro spalle, sulla griglia del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Sergio Perez con l’altra Red Bull e Fernando Alonso su Aston Martin, che contengono il distacco entro i 4 decimi, poi le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quarta fila tutta Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton, chiudono la top ten Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Lance Stroll (Aston Martin). Partirà dalla sesta fila Oliver Bearman, il 18enne pilota britannico chiamato dalla Ferrari a sostituire in extremis Carlos Sainz, operato per appendicite, e rimasto fuori dal Q3 per un soffio.

