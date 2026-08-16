In Coppa Italia avanti Torino, Udinese e Venezia

ROMA (ITALPRESS) – Quattro le partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia disputate nel giorno di Ferragosto. Il Torino di Ignazio Abate supera di misura la Carrarese per 1-0 grazie alla rete di Giovanni Simeone al 9′. Una partita a senso unico quella dell’Olimpico Grande Torino, nonostante la sola rete granata arrivata nella fase iniziale. La formazione toscana impensierisce poco i padroni di casa, che dopo il vantaggio devono solo amministrare il risultato. All’81’, la Carrarese rimane in dieci per l’espulsione di Oliana, che lascia i compagni in inferiorità numerica dopo la seconda ammonizione. Al prossimo turno il Torino affronterà il Monza, vittorioso con l’Avellino nella serata di venerdì. Vittoria di misura anche per l’Udinese, che batte 1-0 il Padova grazie al gol di Keinan Davis al 35′. Match poco scoppiettante quello del Bluenergy Stadium, dove tra i protagonisti figura anche Nicolò Zaniolo, più volte vicino al gol e a un passo dal 2-0 a fine primo tempo, quando i friulani recuperano un pallone perso dagli avversari, ma l’ex Roma fallisce a tu per tu con Sorrentino. Nella ripresa, la squadra di Runjaic gestisce il vantaggio e si guadagna l’accesso al turno successivo, dove affronterà il Venezia, che supera per 3-2 il Modena in rimonta nel finale. Apre le marcature Giuseppe Ambrosino al 17′, pareggia Akor Adams al 26′, ma al 39′ i Canarini tornano in vantaggio col secondo sigillo di Ambrosino. I lagunari si salvano soltanto negli ultimi minuti. Prima pareggia John Yeboah all’83’, poi ci pensa proprio Adams a completare la rimonta appena due minuti dopo. Servono invece i calci di rigore al Sudtirol per avere la meglio sul Catanzaro, sconfitto nella lotteria dagli undici metri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Altoatesini in vantaggio al 17′ con Pyyhtia, a cui risponde Pafundi al 27′. Il Catanzaro passa in vantaggio al 53′ con Iemmello, ma all’85’ pareggia Mixtur per gli ospiti. Ai rigori, apre male Stivanello per il Sudtirol, ma gli errori di Frosinini e Dorval sono fatali per i calabresi. Al prossimo turno, la squadra di Possanzini se la vedrà con la vincente di Genoa-Ascoli.

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