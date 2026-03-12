  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 13 Marzo 2026
BUSINESS FVG


Italia e Mondo

In crescita il traffico merci sulla Linea ferroviaria espressa Cina-Europa

Redazione
Autore: Redazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi due mesi di quest’anno la Linea ferroviaria espressa Cina-Europa ha gestito 3.501 viaggi di treni merci, trasportando 352.000 unità equivalenti a venti piedi di merci (TEU), con un aumento rispettivamente del 32% e del 25% su base annua, secondo i dati diffusi dalla China State Railway Group Co., Ltd.

Dall’inizio del 2026, le autorità ferroviarie hanno rafforzato il coordinamento e la gestione del servizio di treni merci Cina-Europa, ottimizzando la programmazione per allinearla meglio alla domanda di mercato, ha affermato la società.

In stretta cooperazione con le autorità doganali, è stato inoltre ottimizzato il sistema digitale portuale, migliorando costantemente l’efficienza dello sdoganamento nei porti ferroviari.

Guardando al futuro, la società ha affermato che accelererà la creazione di un sistema di trasporto ad alta efficienza, di un quadro di gestione della sicurezza, di una rete diversificata di corridoi e di un meccanismo di sviluppo guidato dall’innovazione per la linea ferroviaria.

Proseguiranno inoltre gli sforzi per migliorare la qualità e l’efficienza delle operazioni ferroviarie, con l’obiettivo di fornire a clienti nazionali e stranieri servizi logistici internazionali sicuri, di alta qualità ed efficienti, ha dichiarato China State Railway Group.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

