In Qatar Norris si prende la pole della Sprint, Ferrari 4^ e 5^

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Lando Norris partirà davanti a tutti

nella Sprint race del Gran Premio del Qatar, grazie alla pole

position conquistata al termine delle relative qualifiche. E’ di

1’21″012 il crono che ha garantito al pilota McLaren la prima

casella della griglia, mettendosi davanti alla Mercedes di George

Russell, seconda e distante soli 63 millesimi dal tempo

pole, e alla McLaren del suo compagno di squadra, Oscar Piastri,

terza in 1’21″171. Niente da fare per le Ferrari, che concludono

in quarta e quinta posizione, rispettivamente con Carlos Sainz e

Charles Leclerc. Nonostante un ultimo tentativo sul giro migliore

rispetto ai precedenti non riescono ad avvicinare le contendenti

per il campionato Costruttori. Subito dietro le Rosse, invece, Max Verstappen conquista la sesta piazzola sulla sua Red Bull,

precedendo l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. Ottava l’Alpine di

Pierre Gasly, seguita dalla Haas di Nico Hulkenberg e dalla Racing Bulls di Liam Lawson in chiusura di top ten.

