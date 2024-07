Incendi, due vigili del fuoco muoiono nel Materano

MATERA (ITALPRESS) – Durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri (Matera), contrada Cozzuolo, due vigili del fuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco su X.

“Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”, afferma in una nota il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci.

“Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale”, aggiunge il titolare del Viminale, ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”.

