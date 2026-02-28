  • Aiello del Friuli
domenica 1 Marzo 2026
Iran, media israeliani "Khamenei è morto"

Redazione
Autore: Redazione

TEL AVIV (ITALPRESS) – Un alto funzionario israeliano ha confermato che la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, "è stato eliminato". Lo riportano diversi media israeliani. Il funzionario ha affermato che il corpo di Khamenei è stato ritrovato, scrive Ynet.
Secondo la tv israeliana Canale 12, che cita fonti anonime, la salma di Ali Khamenei, la Guida suprema iraniana, sarebbe stata estratta dalle rovine del suo complesso residenziale fortificato, colpito da circa 30 raid missilistici e aerei nelle prime ore dell'operazione militare. In serata il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in un discorso televisivo, aveva parlato di "segnali crescenti" che indicano che Khamenei "non è più tra noi", definendo il raid un colpo decisivo contro "il tiranno di Teheran" e invitando il popolo iraniano a "prendere in mano il proprio destino".
(ITALPRESS).

