Italia-Brasile, Mattarella “Ottimo andamento relazioni bilaterali”

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme al Presidente Lula abbiamo constatato come l’ottimo andamento delle relazioni bilaterali debba essere per i nostri Paesi non soltanto ragione di soddisfazione per i traguardi raggiunti ma soprattutto di stimolo ad approfondire ulteriormente le collaborazioni, estendendole a tutti gli ambiti di comune interesse”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente brasiliano Lula a Brasilia.

“Per l’Italia il Brasile rappresenta una partner di punta, in alcuni settori particolarmente avanzati sul piano scientifico, tecnologico come avanguardia”. “Sono molte le sinergie che Brasile e Italia rispetto alle rispettive responsabilità, per quanto riguarda i temi posti al centro dell’agenda internazionale in quell’occasione. Penso ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla sicurezza alimentare, all’impegno indispensabile per il superamento delle disuguaglianze: sono i temi su cui si decide il futuro delle giovani generazioni e di quelle che verranno in seguito. Abbiamo registrato, quindi, con soddisfazione, le consonanze che caratterizzano i lavori in questi due grandi consessi multilaterali di così ampio rilievo”.

