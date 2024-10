Juric “Inter squadra top, Dybala e Dovbyk stanno bene”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Inter non ha punti deboli, per tutti è difficile affrontarli. Si conoscono da anni e hanno un gioco bello dove scambiano molto le posizioni e sanno quello che devono fare. Noi cercheremo di fare la nostra partita, applicando quelli che sono i nostri concetti, provando a metterli in difficoltà”. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan Juric, alla vigilia della sfida contro l’Inter. “Affrontiamo una squadra top, da anni gioca un bellissimo calcio e sarà una gara difficilissima. I giocatori che sono rimasti hanno avuto più tempo per lavorare, mentre gli altri che sono rientrati, lo hanno fatto con grande entusiasmo”, ha poi proseguito il tecnico giallorosso. Su Dimarco, suo giocatore ai tempi del Verona, Juric si è detto “soddisfatto per la carriera che sta facendo. A Verona ci siamo trovati bene, è un ragazzo splendido che sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto. Limitare il suo piede è difficile perchè non dà punti di riferimento, è diventato un giocatore totale”. Il tecnico croato ha grande fiducia nei suoi attaccanti e lo stato di forma mostrato nelle ultime sedute lo conforta. “Dovbyk è tornato con un piccolo fastidio ma ha recuperato e lo abbiamo visto molto bene. Dybala ha fatto un piano di recupero e gli ultimi allenamenti sono stati molto positivi. Dobbiamo monitorarli, ma ora stanno al 100%”. A proposito di attaccanti, la Roma crea ma non segna molto. “Soprattutto nell’ultima partita abbiamo avuto diverse occasioni potenziali pericolose. C’è da lavorare, nelle corde dei nostri giocatori c’è la qualità pura di fare gol e anche in passato lo hanno dimostrato. Speriamo che sia solo un momento, speriamo di riuscire a fare più gol, anche da domani. Ma vedendo le caratteristiche dei miei giocatori e i loro numeri del passato, possono fare tanti più gol di quelli che stanno facendo”. Per quel che riguarda i centrocampisti, “Paredes non è ancora al 100%, è rientrato per ultimo dagli impegni con le nazionali. Le Fee mi piace – conclude Juric – deve ritrovare la condizione ma in futuro sarà molto utile per noi”.

