BUSINESS FVG
domenica 24 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Marc Marquez domina il Gp di Ungheria, terzo Bezzecchi
Chivu “L’Inter è un cantiere aperto, pronti per iniziare”
Sbagliano strada, pick-up bloccato nel fiume: salvata una famiglia
Incendio di Torviscosa, il sindaco: “Struttura agibile in una settimana”
Jonathan Milan prolunga il suo contratto con la Lidl-Trek fino al...
Bagno di folla a Lignano per dare il benvenuto alla nuova...
Lignano, il Gruppo Alpini festeggia 60 anni di storia e valori
Il Festival dei cuori riabbraccia Udine, lunedì serata di gala al...
Fiamme nella struttura che ospita minori stranieri, l’ombra del dolo
Violenti temporali in Romagna, allagamenti e treni cancellati
BUSINESS FVG


La Roma di Gasperini parte bene, Wesley stende il Bologna

ROMA (ITALPRESS) – Comincia con una vittoria l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Nella prima giornata di campionato, che coincide anche con la 600^ panchina in Serie A dell'ex allenatore dell'Atalanta, infatti, i giallorossi vincono per 1-0 contro il Bologna grazie a un gol del neoacquisto Wesley. Tra i nuovi arrivi, Gasperini sceglie di lanciare dal primo minuto anche Ferguson; in panchina Ghilardi ed El Aynaoui. L'attaccante irlandese è subito protagonista, prima con un sinistro debole a tu per tu con Skorupski, poi con un tiro potente di destro dal limite bloccato in due tempi dal portiere polacco, e infine con un'incornata fuori di poco su cross di Angelino. Tutto in un quarto d'ora in cui in campo c'è solo la Roma, asfissiante nel pressing e pericolosa con la palla tra i piedi. Un primo avvertimento dalle parti di Svilar arriva al 17′, con un gol di Orsolini annullato per un fuorigioco chilometrico di Immobile. Dopo un palo colpito di testa da Cristante al 23′, il ritmo della Roma cala progressivamente e il Bologna riprende campo, specie dopo l'ingresso di Castro al 30′ al posto di Immobile, fermato da un infortunio alla coscia. Italiano perde per infortunio anche Casale, sostituito a inizio ripresa dal neoacquisto Vitik. Castro spaventa la Roma con un tiro cross che si stampa sulla traversa, ma al 53′ è la Roma a passare avanti con Wesley, che sfrutta l'involontario assist di Lucumì e batte Skorupski in uscita. Ferguson completa la sua partita molto positiva servendo un ottimo cross per Konè, sfruttando anche il movimento di El Aynaoui, ma il centrocampista francese spreca tutto masticando la palla al momento del tiro e mettendo sul fondo. C'è spazio anche per Dybala e Dovbyk, con l'argentino che impegna subito Skorupski con un tiro a giro. Il Bologna trova qualche spazio negli ultimi dieci minuti grazie al buon ingresso di Bernardeschi, ma il gol non arriva. In pieno recupero ci provano ancora Castro da una parte e Dybala dall'altra, ma, anche in questo caso, il risultato non cambia più. Entrambe le squadre torneranno in campo sabato 30 agosto: la Roma in trasferta contro il Pisa e il Bologna in casa contro il Como.
(ITALPRESS).

Sbagliano strada, pick-up bloccato nel fiume: salvata una famiglia
Incendio di Torviscosa, il sindaco: “Struttura agibile in una settimana”
Jonathan Milan prolunga il suo contratto con la Lidl-Trek fino al 2029
Bagno di folla a Lignano per dare il benvenuto alla nuova APU Udine
Lignano, il Gruppo Alpini festeggia 60 anni di storia e valori
