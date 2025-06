La Russa “Diplomazia parlamentare strumento di dialogo e integrazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi più che mai, di fronte alle nuove e tragiche tensioni in Medio Oriente; alla crescita dei crimini d’odio, anche su base religiosa; all’inaccettabile violazione di fondamentali diritti umani in molti luoghi del pianeta e all’assordante fragore delle armi in Ucraina e in tanti altri luoghi, abbiamo tutti il dovere di rendere queste giornate un prezioso segnale di speranza per il futuro. Una speranza che possiamo costruire insieme partendo dalla consapevolezza che l’essere umano ha bisogno di credere e di trovare nella fede l’ispirazione a migliorarsi ogni giorno”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo intervento alla seconda conferenza internazionale sul dialogo interreligioso.

“Cattolici, cristiani ortodossi e protestanti, ebrei e mussulmani, rappresentanti di ogni credo e sensibilità: la fede è la luce che ci unisce”, ha aggiunto. Secondo La Russa “pur nelle differenze, camminiamo insieme nel solco di questa luce e troviamo insieme le ragioni del dialogo e della comprensione reciproca per vincere l’odio e deporre le armi. Non sarà facile, ma dobbiamo – anzi vogliamo – sederci allo stesso tavolo per costruire ponti tra fede e istituzioni. Ponti solidi e duraturi, fondati sulla fiducia reciproca, sul rispetto e su quel sentimento di fratellanza universale che Papa Francesco e Papa Leone XIV hanno messo al centro del loro impegno pastorale”.

Il presidente del Senato si è detto certo che “queste giornate di confronto e di approfondimento sapranno tradursi in una preziosa occasione per sottolineare quanto la diplomazia parlamentare, che ha nell’Unione Interparlamentare un fondamentale punto di riferimento, costituisca uno strumento irrinunciabile di dialogo e integrazione tra mondi solo in apparenza lontani”.

(ITALPRESS).

