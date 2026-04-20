Liguria, Bucci “Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record”

  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Dubai
  • Ligosullo
  • Bergamo
  • Cussignacco
  • Vicenza
  • Capriva
  • Siracusa
  • Varese
  • Pontida
  • Mestre
  • Marano
  • Uidne
  • Spessa
  • Napoli
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG
lunedì 20 Aprile 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Donne e salute: più consapevoli e competenti nella gestione quotidiana
Udine all’Assemblea Nazionale di ANCI Giovani a Napoli
Liguria, Bucci “Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo...
Palermo, 32 fermi in un blitz antimafia
Elior, Marco “L’Italia mercato strategico, investimenti per 40 milioni in 5...
Turismo lento e benessere protagonisti del Festival dei Cammini
Maserati protagonista alla prima edizione dell’Anantara Concorso Roma 2026
Mille mc di sabbia recuperati dalle alghe tornano a Lignano
Monfalcone, nuova aggressione al personale dell’ospedale
Hashish sotto la ruota di scorta, due arresti a Povoletto
  • Aiello del Friuli
  • Stadio 'Friuli', Udine
  • Nova Gorica
  • Percoto
  • FVG
  • Colloredo di Prato
  • Treviso
  • Udeine
  • Roma
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • TUdine
  • Mossa
  • Treppo Carnico
  • Milano
  • Doberdò del Lago
  • Duino
  • Porzus
  • San Daniele
  • Muzzana
  • Bruxelles
  • Lignano
  • Torino
  • san vito al tagliamente
  • Arzene
  • Venezia
  • Kiev
  • Motta di Livenza
  • Casarsa
  • Zoncolan
  • Gemona
  • Cave del Predil
  • Bologna
  • San Canzian
  • Cividale
  • Manigo
  • Villanova dello Judrio
  • Poggio Terza Armata
  • mortale, incidente, Muzzana del Turgnano
  • Avianio
  • Longarone
  • Verona
  • Tramonti
  • Cavazzo
  • Città del Vaticano
  • Portogruaro
  • Gradisca
  • San Giorgio di Nogato
  • Coglians
  • Pantelleria
  • Cervignano
  • Pozzuolo
  • Biella
  • Maiano
  • Redipuglia
  • Illegio
  • San Dorligo della Valle
  • Elganowo
  • Premariacco, Ipllis
  • New York
  • Conegliano
  • Valvasone
  • Trieste Airport
  • Orsaria di Premariacco
  • Bagnoli della Rosandra
  • Montereale
  • Sgonico
  • Duino Aurisina
  • Sn Giorgio di Nogaro
  • Genova
  • Pauluzza
  • Oderzo
  • Fossalta di Portogruaro
  • Saooada
  • Rivignano
  • Giancarlo Virgilio
  • Azzano
  • Marcinelle
  • Prata
  • Lignani
  • Piancavallo
  • Hubert Londero
  • Forgaria
  • Bibione
  • Castelmonte
  • Villa Manin
  • Barazzetto
  • Pantianicco
  • Magno in Riviera
  • Zugliano
  • Ronchi di Latisana
  • Montasio
  • Feadis
  • Terenzano
  • Pasiano
  • Monfacone
  • Oslavia
  • Giappone
  • Basaldella
  • Fratta
  • San Michele al Tagliamento
  • Buia
  • Padova
  • Dignano/Pinzano
  • Merano
  • Orzano
  • Versa
  • Moggio
  • Dolegna
  • Sella nNevea
  • Manama
  • Rivolto
  • Ramuscello
  • Poggio Terzo Armata
  • Caracas
  • Terzo d'Aquileia
  • Piancavalo
  • Strasburgo
  • Cazzaso Nuovo
  • Fiumicello
  • Buenos Aires
  • Pertegada
  • Codroipio
  • Aiello
  • Sistiana
  • Trento
  • Anterselva
  • L'Aquila
  • Canebola
  • Brazzano
  • Dubai
  • Ligosullo
  • Bergamo
  • Cussignacco
  • Vicenza
  • Capriva
  • Siracusa
  • Varese
  • Pontida
  • Mestre
  • Marano
  • Uidne
  • Spessa
  • Napoli
  • Amaro
  • Ampezzo
  • Andreis
  • Aquileia
  • Arba
  • Arta Terme
  • Artegna
  • Attimis
  • Aviano
  • Azzano Decimo
  • Bagnaria Arsa
  • Barcis
  • Basiliano
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Italia e Mondo

Liguria, Bucci “Crescono Pil e lavoro, per il turismo ci aspettiamo nuovo record”

Redazione
Autore: Redazione

MILANO (ITALPRESS) – La Liguria è una regione in crescita, con “la disoccupazione al 4%” e oltre 25 milioni di turisti lo scorso anno, numeri che fanno sperare in una “continua crescita”, nonostante la situazione geopolitica. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Abbiamo una visione strategica della Liguria, abbiamo cominciato più di un anno e mezzo fa e stiamo andando avanti ma si vedono già i risultati: la Liguria ha il Pil in aumento, c’è molto lavoro e abbiamo un’alta qualità di vita. La disoccupazione è al 4%, un record in Italia. Abbiamo dei programmi specifici finanziati dalla Regione” per promuovere posti di lavoro che “siano definitivi e non più stagionali: ad esempio, per il settore del turismo ma anche per l’artigianato, abbiamo dato dei contributi alle aziende per incentivare contratti annuali, è un grosso passo avanti”, sottolinea. “Le grandi aziende delle costruzioni e delle riparazioni navali hanno bisogno di personale qualificato e oggi trovarlo è difficile, per cui abbiamo allargato gli orizzonti a tutta l’Italia e anche all’estero. Ogni anno noi abbiamo dai 4.000 ai 5.000 posti di lavoro che non sono coperti perchè mancano le persone. Vogliamo che le persone vengano da noi perchè si lavora, perchè si sta bene e c’è un’alta qualità di vita anche per la famiglia”. Per quanto riguarda la sanità “dobbiamo ringraziare il PNRR perchè ci ha dato la possibilità di costruire la sanità del futuro, ovvero la sanità territoriale che è il primo accesso di tutti i cittadini” che non deve essere “il pronto soccorso” a cui rivolgersi “solo in casi estremi. Abbiamo costruito 32 case di comunità, oggi sono tutte aperte, e a fine maggio avremo anche gli ospedali di comunità, quindi saremo in grado di avere una struttura territoriale di primo ordine”.
Liguria, Piemonte e Lombardia “oggi possono essere una macroregione col più alto PIL d’Europa e dove c’è la migliore qualità della vita” e “il centro dell’Europa dal punto di vista logistico”, grazie al porto di Genova, che riveste “un’importanza strategica che dobbiamo continuare a rivalutare e il fatto che continuiamo ad avere più ingresso di merci e più ingresso di dati è una dimostrazione che funziona”, ma “dobbiamo costruire le infrastrutture” perchè quelle costruite “secoli fa, ovviamente ammodernate, oramai non sono più sufficienti”. Per il porto sono in corso “lavori infrastrutturali enormi, parliamo di 1,6 miliardi, ma ci daranno la possibilità di realizzare il porto migliore del Sud Europa”. Inoltre “la Regione Piemonte e la Regione Lombardia sono d’accordo: costruiremo insieme un dry port al di là degli Appennini” che “consentirà alle merci di avere uno scalo per essere gestite e rimesse in funzione su altri vettori, senza doverlo fare sul mare, dove gli spazi non sono sufficienti”.
Anche per i turisti, la Liguria ha molto da offrire. “Nel 2025 abbiamo toccato un record, più di 25 milioni di persone, e per il 2026 ci aspettiamo senza dubbio una continua crescita. La situazione geopolitica da un lato può essere vista come un problema, ma da un altro punto di vista potrebbe ad esempio favorire lo spostamento delle crociere verso il Mediterraneo. Poi, i turisti di Francia, Italia, Germania e Svizzera, anzichè preferire voli intercontinentali, avranno un vantaggio enorme nel venire nella riviera ligure”.
La promozione della Regione passa anche per i grandi eventi, come le Olimpiadi diffuse tra Milano, Genova e Torino, che avrebbero “il pregio di poter usufruire degli impianti già esistenti, senza dover investire parecchio in nuovi impianti” e “di poter rispettare quindi il territorio, senza dover fare degli stravolgimenti. E’ importante che le amministrazioni lavorino assieme”, in modo da creare “effetti sinergici”. Liguria, Lombardia e Piemonte, insieme alle città di Milano, Genova e Torino, “hanno formato questo team: stiamo lavorando per fare un elenco di tutte le infrastrutture che abbiamo e di quelle che eventualmente dovranno essere realizzate per proporre una candidatura come si deve”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Udine all’Assemblea Nazionale di ANCI Giovani a Napoli
Turismo lento e benessere protagonisti del Festival dei Cammini
Mille mc di sabbia recuperati dalle alghe tornano a Lignano
Monfalcone, nuova aggressione al personale dell’ospedale
Hashish sotto la ruota di scorta, due arresti a Povoletto
mediafriuli_white.png
telefriuli_white.png
ilfriuli_white.png
udineseblog_white.png
lavosdaifurlans_logo_white
©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia

©2023 IL FRIULI – Tutti i diritti riservati.
Powered by Rubidia

Facebook Twitter Instagram Youtube Rss
Facebook Twitter Instagram Youtube Rss