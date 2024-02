L’Ipzs a sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale di Leopoli

ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a due anni dall’inizio della guerra, ha realizzato la medaglia in bronzo “Due anni di resistenza ucraina”, distribuita in collaborazione con Poste Italiane. Il costo di vendita è di 150 euro, in linea con quello di medaglie di analoga fattura.

Per ogni medaglia venduta, 65 euro saranno destinati al centro di riabilitazione Unbroken Kids dell’ospedale pediatrico St. Nicholas di Leopoli, che si occupa della cura fisica e psicologica dei bambini che hanno subito traumi di guerra.

La medaglia è acquistabile: attraverso i canali online del Poligrafico (www.shop.ipzs.it) e di Poste italiane (filatelia.poste.it); nei punti vendita di Ipzs di Piazza Verdi 1 e del Museo della Zecca in Via Salaria 712; in tutti gli Uffici Postali e nei negozi Spazio Filatelia.

