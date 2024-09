L’Italia U21 batte San Marino 7-0, poker per Esposito

LATINA (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana Under 21 travolge 7-0 San Marino nel match valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 di categoria. Grazie a questo rotondo successo, l’Italia consolida il primo posto nel girone A, salendo a 18 punti, tre in più della Norvegia, seconda; mentre San Marino resta fanalino di coda, a quota zero. Buon avvio di partita per gli azzurrini, che si rendono subito pericolosi con una conclusione di Gnonto e un calcio di punizione di Bove, che però pecca di imprecisione. Al 14′ il commissario tecnico Carmine Nunziata è costretto ad effettuare la sua prima sostituzione a causa dell’infortunio subito da Fazzini, che viene rilevato da Ndour. L’Italia continua a fare la partita, ma non riesce ad abbattere il muro difensivo eretto dalla formazione avversaria. Al 26′ Nunziata perde anche Baldanzi, così al suo posto manda in campo l’attaccante del Venezia Antonio Raimondo. Dopo vari tentativi, gli sforzi compiuti dall’Italia vengono ripagati dalla rete messa a referto da Edoardo Bove, che al 35′ porta la sua squadra in vantaggio grazie ad uno splendido destro dal limite dell’area. Tre minuti più tardi Matteoni, nel tentativo di anticipare Francesco Pio Esposito, butta la sfera nella propria porta regalando il 2-0 agli azzurrini prima dell’intervallo. Nella ripresa l’Italia riprende da dove aveva lasciato e al 58′ Esposito, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bove, trova la deviazione vincente per calare il tris. L’attaccante dello Spezia è scatenato e, tra il 76′ e il 78′, realizza altre due reti per la personale tripletta, che vale il 5-0. Nel finale c’è spazio anche per la marcatura di Antonio Raimondo e per il poker personale di Esposito, che fissano il risultato sul definitivo 7-0.

– foto Ipa Agency –

