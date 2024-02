L’Italrugby pareggia 13-13 in Francia nel Sei Nazioni

LILLA (FRANCIA) (ITALPRESS) – In un match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2024, l’Italrugby del ct Quesada, dopo i ko con Inghilterra e Irlanda, pareggia per 13-13 con la Francia allo Stadium Nord Lille Metropole. Il primo tempo si chiude sul 10-3 per i padroni di casa, che firmano una meta (trasformata da Ramos) con Ollivon e un piazzato con Ramos; per gli azzurri, invece, una punizione di Page-Relo scaturita dal fallo di Danty, punito con il rosso in avvio di ripresa, che dunque gli azzurri disputano con l’uomo in più. Ramos (45′) e Garbisi (61′) centrano l’acca su piazzato, al 71′ la Nazionale trova il pari (13-13) con la meta di Capuozzo trasformata da Garbisi. Nel recupero l’Italia ha la possibilità del sorpasso ma la punizione dello stesso Garbisi si stampa sul palo. Sabato 9 marzo Lamaro e compagni saranno impegnati nel penultimo match del Torneo contro la Scozia, reduce dall’impresa contro l’Inghilterra, sul manto dello Stadio Olimpico di Roma (ore 15.15).

– Foto Image –

(ITALPRESS).