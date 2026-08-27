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Italia e Mondo

L’Orchestra sinfonica di Wuxi porta in Italia il fascino della cultura cinese

Redazione
Autore: Redazione

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Il suono potente ed espressivo del solista di suona Zhang Qianyuan ha riempito martedì sera un anfiteatro all’aperto nella cittadina di Tuscania. Le vibranti note di questo tradizionale strumento a fiato cinese hanno evocato l’antico patrimonio della Via della seta di Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, mentre violino, violoncello, tromba e arpa hanno aggiunto sfumature della tradizione orchestrale occidentale.

La scena era tratta dal secondo movimento di “Flying Apsaras”, una suite sinfonica originale dell’Orchestra sinfonica di Wuxi. Nell’ambito del Tuscania Summer Festival 2026, circa 70 musicisti dell’orchestra si sono esibiti sotto le stelle davanti a oltre 200 spettatori italiani, proponendo un concerto che fondeva elementi musicali cinesi e tradizioni sinfoniche occidentali.

Oltre a “Flying Apsaras”, l’orchestra ha eseguito celebri opere occidentali, tra cui “I Vespri siciliani” di Giuseppe Verdi e la “Sinfonia n. 1” di Johannes Brahms. L’evento è stato organizzato dall’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro The Arts Crossroad.

“‘Flying Apsaras’ è stata composta dal direttore musicale della nostra orchestra, Li Shaosheng. Racconta il percorso dell’umanità, dalla curiosità verso l’universo sconosciuto all’esplorazione spaziale, così come il rapido sviluppo della Cina nella tecnologia aerospaziale. Celebra lo spirito cinese dell’esplorazione spaziale”, ha dichiarato Wu Ximing, presidente della Wuxi Symphony Orchestra Co., Ltd.

Wu ha spiegato che l’inserimento di elementi tradizionali cinesi è stato pensato per aiutare il pubblico internazionale a comprendere meglio il messaggio culturale alla base dell’opera. La parte di suona nel secondo movimento e l’esibizione vocale del tenore cinese Xue Haoyin nel quinto movimento sono state entrambe concepite per sottolineare l’identità cinese della composizione.

Combinando i suoni tradizionali cinesi con l’espressività orchestrale occidentale, “Flying Apsaras” ha offerto al pubblico italiano una prospettiva diversa sulla musica cinese contemporanea.

Per Chieko Hata, presidente dell’associazione The Arts Crossroad, la giovane età e la dedizione dei musicisti dell’Orchestra sinfonica di Wuxi sono state tra le principali ragioni per cui l’orchestra è stata invitata.

“Uno degli aspetti più interessanti di questa orchestra è che l’età media dei suoi membri è di appena 28 anni”, ha affermato Hata. “Penso davvero che i musicisti cinesi abbiano un’etica del lavoro molto forte. Si esercitano duramente e vogliono sempre migliorare”.

Ha aggiunto che lo spirito dell’orchestra è in linea con la missione del festival, incentrata sul sostegno ai giovani musicisti.
“Abbiamo pensato che questa orchestra potesse essere fonte di ispirazione anche per i giovani italiani ed europei, mostrando loro che la musica appartiene a tutti e che i giovani musicisti possono esibirsi a un livello eccezionalmente alto continuando al tempo stesso a trarre piacere da ciò che fanno”, ha affermato Hata.

Il concerto ha ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte del pubblico locale. Le gradinate in pietra originali dell’anfiteatro si sono presto riempite, costringendo gli organizzatori ad aggiungere sedie provvisorie. Anche così, alcuni spettatori sono rimasti in piedi all’esterno delle transenne per assistere all’esibizione. Una madre ha persino portato con sè la figlia neonata per farle vivere il suo primissimo concerto.

“Ho visto l’orchestra esibirsi qui ieri per la prima volta e l’ho capita subito e mi ha trasmesso un senso di pace e di tranquillità”, ha dichiarato Marta Scriboni, una spettatrice del posto. “quindi, sono tornata con grande entusiasmo”.

Il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, ha affermato che il concerto ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale.

“Questo evento ha un impatto importante dal punto di vista culturale, turistico e, chiaramente, anche economico”, ha dichiarato Bartolacci. “Noi auspichiamo, perchè siamo una città molto accogliente, che questo sia l’inizio di un percorso culturale e di un rapporto duraturo tra la musica che viene dalla Cina e il patrimonio artistico che rappresenta questa città”.
La tournèe europea dell’Orchestra sinfonica di Wuxi ha previsto cinque esibizioni in Slovenia, Austria e Italia. Il concerto di Tuscania ha rappresentato la tappa finale della tournèe.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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