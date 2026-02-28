  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
domenica 1 Marzo 2026
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De Martino
L’Inter continua la sua marcia in campionato: Genoa battuto 2-0
L’ex comandante non ci sta, saluta i colleghi e fa causa
Iran, media israeliani “Khamenei è morto”
Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli...
Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli...
Dino Zoff compie 84 anni, la festa di sport e delle...
Zoff e la sua Mariano: “Lo sport la mia scuola”
Brazzano: riaperto il negozio nel segno di Quirin Kuhnert
Cagnolina fulminata a Udine, la proprietaria: “Sto vivendo il mio lutto...
BUSINESS FVG


Italia e Mondo

Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli 1-2

Redazione
Autore: Redazione

VERONA (ITALPRESS) – Il Napoli rischia di steccare il testa-coda contro l’Hellas Verona, ma nel recupero la vince con Romelu Lukaku. Al Bentegodi, i partenopei piegano per 2-1 la formazione scaligera, portandosi a casa tre punti preziosi, arrivati dopo una prestazione tutt’altro che brillante. Al gol iniziale di Hojlund, il Verona aveva risposto con un tiro di Akpa Akpro deviato dallo stesso Hojlund nel secondo tempo: nel finale, però, ci pensa un provvidenziale Lukaku a timbrare il sorpasso. Il belga ha ritrovato la gioia di un gol che gli mancava dal 23 maggio scorso. I ragazzi di Conte sbloccano la partita già al secondo minuto, grazie al gol lampo di Hojlund. Su un cross morbido di Politano dalla destra, Vergara spizza per il danese che, con un colpo di testa preciso, pesca l’angolino alto e batte Montipò. Senza forzare eccessivamente, il Napoli gestisce le operazioni, sfiorando il raddoppio in due occasioni. Al 23′ Elmas prova a pescare il jolly dalla distanza, ma Montipò risponde presente. Al 37′, invece, ancora Hojlund scatta in profondità, aggira il portiere avversario e calcia cadendo nello specchio della porta: fondamentale l’intervento sulla linea di Edmundsson per tenere in vita i padroni di casa.
Nonostante i campioni d’Italia sembrassero avere la situazione sotto controllo, nella ripresa un episodio rimette il match in equilibrio. Al 64′, su sviluppo di corner, il Verona sigla l’1-1, grazie alla rete di Akpa-Akpro. Dopo la respinta della difesa azzurra, il pallone arriva al centrocampista franco-ivoriano che calcia al volo verso la porta: la deviazione di Hojlund mette fuori causa Meret (verrà infatti assegnato dalla Lega l’autogol al danese). Gli scaligeri prendono coraggio e Sammarco inserisce anche Suslov aumentando il peso offensivo della squadra: Conte risponde buttando nella mischia, tra gli altri, Lukaku e l’ex Giovane. Al 80′ gli ospiti sfiorano il nuovo sorpasso, ma Elmas, dopo lo scambio con Gilmour, tira in bocca a Montipò da posizione ideale. In pieno recupero, però, il Napoli riesce a vincerla, dopo aver rischiato di subire il gol della beffa da Bowie, a causa di un’uscita a vuoto di Meret. Sugli sviluppi di un corner, Lukaku gira da dentro l’area l’assist di Giovane, bucando un Montipò poco reattivo. Con questa vittoria il Napoli sale momentaneamente al terzo posto, a quota 53 punti, in attesa del risultato della Roma (in campo domani in casa contro la Juventus). Il Verona, invece, rimane fanalino di coda del campionato, a quota 15.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)

Redazione

Ultime notizie

L’ex comandante non ci sta, saluta i colleghi e fa causa
Dino Zoff compie 84 anni, la festa di sport e delle istituzioni
Zoff e la sua Mariano: “Lo sport la mia scuola”
Brazzano: riaperto il negozio nel segno di Quirin Kuhnert
Cagnolina fulminata a Udine, la proprietaria: “Sto vivendo il mio lutto nel riserbo”
