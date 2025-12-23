  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 23 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento
Il 2025 un anno chiave per le stablecoin, da Banca del...
Maria Modaffari nominata membro del CESE, Giuseppe Virgili delegato
Ferrero Commerciale Italia, fatturato in crescita a 1,8 miliardi di euro
Incendio a Udine, morta una donna in via Grazzano
Lazio, via libera dal Consiglio Regionale alla manovra di bilancio 2026
Natale subacqueo, la magia torna al lago di Cornino
Dal Vaticano a Go 2025, il Presepe di Grado chiude la...
Gorizia, murales della pace creato dai ragazzi dell’Anffas
Airc finanzia il Cro di Aviano con oltre un milione di...
BUSINESS FVG


Italia e Mondo

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento

Redazione
Autore: Redazione

ROMA (ITALPRESS) – Con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2
astenuti, il Senato ha votato la fiducia al governo sul
maxiemendamento alla legge di bilancio. La seduta è stata sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla Nota di variazione al bilancio che sarà deferita alla commissione Bilancio per poi essere votata dall’Assemblea. Si procederà quindi al voto finale del ddl di Bilancio 2026.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

