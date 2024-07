Martin cade nel finale, Bagnaia vince il Gp di Germania

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ha vinto il Gran Premio di Germania, in scena sul tracciato del Sachsenring, conquistando così la leadership del mondiale. Il pilota campione del mondo ha tagliato il traguardo con un margine di circa quattro secondi, dopo aver approfittato della clamorosa caduta di Jorgen Martin all’inizio dell’ultimo giro, quando lo spagnolo era ancora in testa. Per Bagnaia si tratta del quarto trionfo consecutivo nelle gare lunghe: ora il piemontese può godersi in campionato un vantaggio di dieci punti su Martin. Il podio viene completato dalle Ducati Gresini dei fratelli Marquez: Marc chiude secondo, mentre Alex arriva terzo. Cinque Ducati nelle prime cinque posizioni: Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Oliveira, Acosta, Bezzecchi, Binder e Raul Fernandez.

