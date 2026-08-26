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Meeting di Rimini, un’edizione con 900mila presenze e la storica visita del Papa

Redazione
Autore: Redazione

RIMINI (ITALPRESS) – “La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito: essere ‘un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi camminì”. Così il presidente Bernhard Scholz al termine della 47esima edizione del Meeting di Rimini. Rimarrà nella storia la visita di Leone XIV. “Una gratitudine senza fine” va al Santo Padre per la sua grande cordialità nell’incontro con il popolo del Meeting, visitatori e volontari. “E’ stata una grande festa, che ha superato tutte le nostre aspettative, vissuta e partecipata da tutti, con gioia e entusiasmo, da bambini, da giovani, adulti. Noi abbiamo potuto accogliere il Santo Padre con gratitudine ma prima ancora ci siamo sentiti accolti da lui”, ha aggiunto.
Il tema, “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, ha ispirato convegni, mostre, spettacoli, confronti e dialoghi informali, inviando un messaggio agli uomini e alle donne di questo mondo: è possibile affrontare le sfide del nostro tempo e costruire la pace, dialogando, mettendosi alla ricerca del vero e del giusto, senza censurare nulla.
Un’edizione del Meeting che ha raggiunto risultati storici anche dal punto di vista dei numeri: 900mila presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli, la dedizione di 3.300 volontari, spazi come il Villaggio Ragazzi Yoga e l’Enel Sport Village, che hanno accolto migliaia di bambini e ragazzi per tutta la settimana. “Tutto questo – si sottolinea nella nota conclusiva – è reso possibile grazie al contributo dei donatori, ai nostri partner, in particolare i main partner: Intesa Sanpaolo e Generali Cattolica. Le riflessioni accadute durante questi sei giorni a Rimini hanno trovato un approfondimento inaspettato alla luce dell’enciclica Magnifica Humanitas e del discorso del Santo Padre, che segnerà la storia del Meeting. Le sue parole aprono un orizzonte ampio e affascinante del nostro impegno per un futuro vissuto come “una promessa, non una minaccia””.
Per questo motivo la 48esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che si terrà dal 20 al 25 agosto 2027, avrà come titolo “Pionieri coraggiosi per custodire l’umano”.

– foto ufficio stampa Meeting di Rimini –
(ITALPRESS).

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