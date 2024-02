Meloni incontra Milei “Rafforzare relazioni bilaterali Italia-Argentina”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica argentina, Javier Milei. “Nel ricordare gli storici legami culturali che legano l’Italia e l’Argentina – si legge in una nota di Palazzo Chigi -, il colloquio si è concentrato sulla comune volontà di rafforzare le relazioni bilaterali a partire dalla cooperazione economica in settori strategici quali l’energia, le infrastrutture e l’agricoltura. Si è discusso, inoltre, della situazione regionale, concordando sulla necessità – alla luce della Presidenza italiana del G7 – di uno stretto coordinamento del Gruppo dei 7 con il G20. In conclusione, a testimonianza della solidità del partenariato culturale, il presidente Meloni ha anche ricordato il prossimo approdo della Nave Scuola Amerigo Vespucci a Buenos Aires”.

“Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica Argentina Milei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l’energia, le infrastrutture e l’agroalimentare – aveva scritto Meloni su X -. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti”.

