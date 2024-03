Meloni “Via libera al trasferimento di Chico Forti in Italia”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il Governo federale degli Stati Uniti che ringrazio”. Così in un video da Washington il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“E’ un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, l’abbiamo fatto, e ora aspettiamo in Italia Chico”, aggiunge Meloni.

– Foto: screenshot video Palazzo Chigi –

(ITALPRESS).