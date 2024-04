Michel “Sugli Eurobond dibattito aperto. Pnrr? Troveremo una soluzione”

TORINO (ITALPRESS) – L’Unione europea “troverà una soluzione” per evitare che gli Stati come l’Italia perdano i soldi del Pnrr in caso di ritardi. E per quanto riguarda il psot Recovery “il dibattito sugli Eurobond è ormai aperto”. Lo dice in un’intervista al quotidiano “La Stampa” il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, all’indomani dell’incontro a Roma con la premier, Giorgia Meloni. “E’ stato un ottimo incontro – sottolinea Michel, che sta girando le capitali Ue per discutere del ‘New Deal’ sulla competitività europea che la prossima settimana sarà sul tavolo del vertice straordinario -. Negli ultimi anni il nostro mercato unico è stato abbandonato, ma è il nostro bene più prezioso. Per questo è fondamentale agire immediatamente per rafforzarlo, trasformandolo nella potenza più competitiva, più innovativa, più tecnologicamente avanzata e più ecologica al mondo. La risposta è quindi un ‘New Deal’ per la competitività in Europa, nel contesto del rapporto che sarà presentato da Enrico Letta e di quello che sta preparando Mario Draghi”.

Sugli Eurobond per la Difesa “alcuni Paesi sono favorevoli, altri assolutamente contrari. Tutti con buoni argomenti. Credo sia difficile trovare un accordo in tempi brevi. Per questo, nell’attesa, possiamo utilizzare altri strumenti molto potenti: l’unione dei mercati di capitali oppure la Bei”. Quanto al Pnrr, tra chi chiede meno burocrazia e chi di estendere la data di scadenza, per Michel ci sarà “un compromesso politico”. “Sono favorevole a trovare nuove soluzioni pragmatiche”.

