Missili e droni iraniani su Israele, notte di guerra in Medioriente

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata una notte di guerra, con tre ondate di droni e missili lanciati da Teheran contro Israele. Un attacco massiccio condotto con la tecnica della saturazione: massima concentrazione di vettori in maniera da rendere problematica l’intercettazione difensiva. La risposta delle difese israeliane ha consentito di limitare i danni e di intercettare la quasi totalità di droni e missili. Secondo fonti israeliane l’attacco avrebbe provocato solo feriti tra i civili, tra cui una bimba di sette anni.

“Quello che accadrà dopo sarà il momento più pericoloso in Medio Oriente dal 1973” prevedono gli analisti di strategie militari, che temono una sorta di ping – pong bellico, un botta e risposta in crescendo. Per prevenire una escalation incontrollata nei giorni scorsi il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha parlato con Arabia Saudita, Cina, Turchia. Mentre da parte iraniana sono partite telefonate verso Arabia Saudita, Regno Unito, Germania, Turchia. Dall’evoluzione della situazione e dall’ eventuale ampliamento del conflitto dipende anche il coinvolgimento indiretto dell’ Italia, in quanto baricentro mediterraneo delle basi Usa.

“L’Italia rimane in prima linea, anche come presidenza G7, per evitare un allargamento del conflitto in Medio Oriente, per abbassare la tensione e per facilitare il dialogo. Questo che viviamo è un momento decisivo per ritornare a una dinamica di pace nella regione”, afferma una nota della Farnesina.

Una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si terrà alle 22 ora italiana dopo l’attacco dell’Iran a Israele.

La convocazione è stata confermata dall’ambasciatrice maltese all’ONU Vanessa Frazier. Malta attualmente presiede il Consiglio di Sicurezza.

Frazier ha affermato che l’incontro è stato richiesto da Israele. In una lettera al presidente del Consiglio di Sicurezza, Tel Aviv afferma che gli attacchi “rappresentano una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale”.

La lettera accusa l’Iran di violare i suoi obblighi internazionali e di essere “l’architetto dell’instabilità da anni” attraverso il suo sostegno ad Hamas a Gaza, a Hezbollah in Libano e agli Houthi nello Yemen.

“La gravità e il volume degli attacchi non hanno precedenti”, aggiunge la lettera, “e costituiscono una flagrante violazione della sovranità di Israele, del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza”.

In una lettera indirizzata a Frazier, l’Iran si è difeso, affermando di aver agito “per legittima difesa, come delineato nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, e in risposta alla ricorrente aggressione militare di Israele”.

