Motta “Stoccarda buona squadra, può metterci in difficoltà”

TORINO (ITALPRESS) – “Lo Stoccarda dal mio punto di vista nella

prima a Madrid meritava la vittoria. Alla fine hanno preso due gol ma hanno giocato molto bene e messo in difficoltà una grande

squadra. E’ una squadra che si sente molto a suo agio quando ha la

palla, che vuole avere possesso e controllare il gioco, e

nell’ultima di campionato con il Bayern non è stato possibile.

Troveremo una squadra che gioca molto bene a calcio, forte, e noi

dobbiamo essere pronti a fare bene la nostra partita, tutto quello che dobbiamo fare in campo per mettere in difficoltà una

buonissima squadra come lo Stoccarda”. Lo ha detto l’allenatore

della Juventus Thiago Motta alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda. “Dobbiamo superarci in tutto, dobbiamo sempre migliorarci in tutto, serve per tutti. Siamo aperti, umili, una squadra che cresce in continuazione, che lavora bene. La prossima partita è domani, vogliamo affrontarla al massimo, giocando bene e facendo le cose insieme nel modo giusto”, ha aggiunto l’allenatore bianconero in conferenza stampa. “Champions e campionato? Ci sono zero differenze. La prossima partita è domani e giocheremo contro una squadra forte. Noi dobbiamo essere pronti a fare una grandissima prestazione. Io vedo zero differenze tra partite di campionato e Champions. Ogni partita è diversa, strategie diverse e noi dobbiamo dare sempre il massimo per avere più probabilità di vincere”, ha concluso Motta.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).