Naufragio yacht, recuperati i corpi di cinque dei sei dispersi

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il quinto corpo dei sei dispersi nel naufragio del superyacht Bayesian, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nelle acque di Porticello, nel Palermitano. Il cadavere era stato individuato ieri in una delle cabine del relitto. Il cadavere è stato condotto in porto da un’imbarcazione dei vigili del fuoco all’interno di una body bag di colore blu. Al momento non si conosce l’identità del cadavere ma all’appello mancano il tycoon Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah.

