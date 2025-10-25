  • Aiello del Friuli
sabato 25 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Il Napoli risorge, 3-1 all'Inter e testa solitaria della classifica
A Pagnacco inaugurata la nuova palestra della scuola primaria
Russamento e apnee notturne, disturbi del sonno sempre più frequenti
Frontale tra due auto sulla Pontebbana, tre feriti. Ciclista sbalzato a...
Picchiata dal marito, arrivano i carabinieri: calci e pugni, in due...
A Codroipo il primo ospedale di comunità del Friuli Venezia Giulia
Udine, cittadini in piazza per il parco urbano e la dismissione...
Corteo Pro-Pal :Anzil sta con l'opposizione e attacca De Toni. Replica...
Sinner conquista un posto in finale all'Atp 500 di Vienna
Udinese ritrova il successo in casa, Lecce ko 3-2
Nessun gol al Tardini, finisce 0-0 Parma-Como

PARMA (ITALPRESS) – Il Como non va oltre lo 0-0 nella trasferta di Parma, in un match valido per l’ottava giornata di Serie A. Prestazione generosa della formazione di Cuesta, vicina al colpo grosso con Cutrone, fermato dalla traversa nel primo tempo, e Del Prato, murato da Butez nel finale. Undici di Fabregas particolarmente impreciso in fase di impostazione e rifinitura. Il Como si porta a 13 punti, il Parma sale a 7 punti e conquista un buon punto in ottica salvezza.
Buon avvio dei padroni di casa, che mettono in apprensione la retroguardia ospite e sfiorano il vantaggio al 14′ con un colpo di testa di Cutrone fermato solo dalla traversa. Como molto impreciso in impostazione e Parma molto attivo sulle seconde palle. In chiusura di prima frazione Bernabè manca il bersaglio grosso in piena area di rigore su invito di Britschgi.
Fabregas lascia negli spogliatoi Caqueret e Vojvoda passando dalla difesa a 3 al canonico 4-2-3-1 inserendo Kuhn e il rientrante Diao.
Il Como ritrova linfa in fase offensiva, ma il Parma concede le briciole e si rende pericoloso in ripartenza con le combinazioni tra Pellegrino e Cutrone. L’occasione più grande ce l’ha il Parma con Del Prato murato da Butez in una mischia su punizione dal cerchio di centrocampo battuta da Suzuki. Al Tardini si chiude senza la reti la sfida tra i due tecnici spagnoli.
