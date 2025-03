Nona vittoria di fila per Oklahoma, Lakers fanno festa a Memphis

ROMA (ITALPRESS) – Nona affermazione consecutiva per Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet casalingo del Paycom Center, di fronte ad oltre 18mila spettatori, i Thunder superano per 132-111 gli Indiana Pacers, sfruttando la vena realizzativa del solito Gilgeous-Alexander, a referto da top-scorer con un bottino di 33 punti (22 per l’altro canadese Dort e 19 per Joe). Esordio con sconfitta per coach Iisalo, chiamato a sostituire Jenkins, sulla panchina di Memphis: i Grizzlies cedono al FedExForum ai Los Angeles Lakers, che tornano a sorridore in trasferta per 134-127 in virtù dei 31 punti messi a segno da Reaves (29 di Dondic e 25 di James, mentre tra i padroni di casa ne sigla 29 Bane). Colpo esterno anche per i Boston Celtics: i campioni in carica espugnano l’impianto dei San Antonio Spurs per 121-111, trascinati dall’ottima prestazione di Tatum, capace di contribuire alla causa dei suoi con 29 punti contro i 23 del ‘dirimpettaiò Johnson. Orlando Magic a valanga: i Sacramento Kings si arrendono per 121-91 di fronte ad un’altra performance da ‘circoletto rossò di Banchero, autore di 24 punti (21 di Wagner e DeRozan). Successi esterni in volata per Washington e Dallas: i Wizards cedono per 115-112 ai Brooklyn Nets, sebbene Johnson e Jones infilino 20 punti a testa, così come Martin per il quintetto della ‘Big Applè; i Bulls, invece, finiscono al tappeto per 120-119 contro i Dallas Mavericks (20 punti di Thompson) nonostante i 28 punti di Buzelis e i 25 a testa di Vucevic e White). Fanno festa lontano dal pubblico amico anche i Miami Heat, che violano il parquet dei Philadelphia 76ers per 118-95 godendosi la gran partita della coppia Herro-Burks, dalle cui mani la franchigia della Florida ottiene 50 punti complessivi.

