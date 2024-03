Papa Francesco “Aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell’odio”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha presieduto la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro. Il Santo Padre, che è arrivato in sedia a rotelle, ha ricordato come a volte “sentiamo che una pietra tombale è stata pesantemente poggiata all’ingresso del nostro cuore, soffocando la vita, spegnendo la fiducia, imprigionandoci nel sepolcro delle paure e delle amarezze, bloccando la via verso la gioia e la speranza” dice Papa Bergoglio che ha sottolineato come si tratti di “macigni della morte” che si incontrano lungo il proprio cammino. “Li troviamo in tutte le chiusure che frenano i nostri slanci di generosità e non ci permettono di aprirci all’amore; li troviamo nei muri di gomma dell’egoismo e dell’indifferenza, che respingono l’impegno a costruire città e società più giuste e a misura d’uomo; li troviamo in tutti gli aneliti di pace spezzati dalla crudeltà dell’odio e dalla ferocia della guerra”.

