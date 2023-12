Pari a Budapest e Fiorentina agli ottavi di Conference

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina finisce al primo posto del Gruppo F di Europa Conference League davanti al Ferencvaros di Stankovic e accede direttamente agli ottavi. Nella sesta e ultima gara del girone, la squadra di Vincenzo Italiano ha pareggiato 1-1 sul campo degli ungheresi a Bupadest. Alla Groupama Arena, la gara ha stentato a decollare anche se nella ripresa si è assistito a un partita decisamente più vivace. La Fiorentina ha pagato dazio alla malasorte in avvio di gara con l’infortunio muscolare di Nico Gonzalez che, prima di farsi male ed essere sostituito, si era trasformato in assist-man servendo al 9′ Mandragora, ma il centrocampista si era visto respingere il sinistro dal portiere di casa. In un primo tempo in cui le occasioni sono state ridotte ai minimi termini, il Ferencvaros ha sfiorato il raddoppio due volte in pochi secondi al 34′: dai piedi di Civic il pallone è arrivato a Katona che con un rasoterra insidioso ha impegnato Christensen e sulla respinta del portiere ci ha provato lo stesso Civic con un tap-in che il danese della Fiorentina ha alzato sopra la traversa.

Il secondo tempo si è invece acceso immediatamente grazie al vantaggio dei padroni di casa firmato dal norvegese Zachariassen al 3′: nel tentativo di fermare Marquinhos, Lopez ha liberato Abu Fani che, su cross deviato da Milenkovic, ha trovato al centro dell’area l’ex Rosenborg che, di prima intenzione, ha messo la palla in rete con il mancino. Al 10′ l’occasione per il pari viola è arrivato su colpo di testa di Milenkovic uscito di poco, mentre nove minuti più tardi è stato ancora una volta Christensen ad essere provvidenziale mettendo in angolo un sinistro sul primo palo di Katoma. Il pari della Fiorentina è invece arrivato al 28′ con Ranieri: da un angolo di Lopez, il colpo di testa di Milenkovic è stato respinto da Makreckis finendo dalle parti del difensore, appostato sul secondo palo e bravo a battere con il destro il portiere Dibusz per il definitivo gol dell’1-1. Fiorentina prima nel girone e direttamente agli ottavi di Conference.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).