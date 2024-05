Pogacar vince anche la 16^ tappa e fa cinquina al Giro

SANTA CRISTINA VAL GARDENA (ITALPRESS) – Una vittoria di forza, la quinta al Giro d’Italia 2024. Tadej Pogacar vince anche la sedicesima tappa, la Livigno-Santa Cristina Val Gardena (118 chilometri), attaccando a 1,5 chilometri dal traguardo. Secondo Giulio Pelizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), terzo il colombiano Daniele Martinez (BORA – hansgrohe) entrambi a 16″. Altra spallata dello sloveno che sta praticamente dominando la corsa rosa, ora ha 7’18 sullo stesso Martinez e a 7’40” su Geraint Thomas, mentre non cambia nulla per quanto riguarda le altre maglie. Tante polemiche prima della partenza: dopo la cancellazione dello Stelvio l’organizzazione ha deciso di evitare l’Umbrail Pass a causa delle condizioni meteo avverse e delle nevicate durante la notte. Domani è in programma la 17esima tappa: la Selva di Val Gardena-Passo del Brocon di 159 chilometri.

