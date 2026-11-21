PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi conquista la pole position al Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota italiano dell’Aprilia gira in 1’37″201 (nuovo record della pista) e partirà davanti a tutti nella Sprint e nella gara di domani (ore 14) sul circuito di Portimao. Il leader della classifica Marc Marquez scatterà dalla seconda posizione. Lo spagnolo della Ducati ha la possibilità di chiudere il discorso titolo già nella gara corta del sabato, a patto di fare due punti in più di Jorge Martin, che partirà settimo. In prima fila c’è anche Fabio Di Giannantonio (DucatiVR46), terzo. Partirà dalla quarta casella Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). In terza fila, dietro a Jorge Martin, ci saranno Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda Lcr).

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