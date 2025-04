Pole stratosferica di Verstappen a Suzuka, beffate le McLaren

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Uno straordinario Max Verstappen conquista la pole position a Suzuka nel terzo appuntamento del Mondiale di F1. Una delle imprese più grandi del pilota Red Bull, che partirà dalla prima casella in Giappone per la quarta volta consecutiva. Record della pista (1’26″983) e beffate le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi dotati di una monoposto di circa tre decimi superiore a tutte le concorrenti, ma costretti a inchinarsi al fenomeno olandese. Norris è secondo di 12 millesimi (1’26″995) e Piastri terzo a 0″044 dalla pole. “E’ stata una qualifica incredibile. Sono andato al limite e anche oltre. Il circuito è speciale per me e con il nuovo asfalto c’è ancora più grip. La pole è un grandissimo risultato, ma domani in gara sarà dura”, le parole di Verstappen, che punterà sull’incertezza meteo per provare a giocarsela ad armi pari con le Papaya. Piloti McLaren nel complesso soddisfatti di essere in lotta per la vittoria, nonostante la pole position mancata. “Sono contento e faccio i complimenti a Max (Verstappen, ndr). Ha fatto un giro incredibile. Ho tirato fuori il 100% dalla macchina e siamo contenti di essere in lotta”, afferma Norris. Più deluso, invece, Piastri: “Mi sono sentito bene in macchina, ma nell’ultimo tentativo non sono riuscito a mettere insieme il giro perfetto. Domani cercheremo di recuperare in gara. Penso il nostro passo gara sia ottimo, ma gli avversari non sono così lontani”. Segnali di lenta crescita da parte della Ferrari”. Nel Q3 non siamo riusciti a massimizzare le prestazioni. Il potenziale è buono e il quarto posto non era il nostro obiettivo, ma non potevamo fare di più con Leclerc. Hamilton era al livello di Charles in Q1 e Q2, dovremo analizzare cosa è successo in Q3″, spiega il team principal del Cavallino, Frederic Vasseur. Charles Leclerc ottiene il massimo dalla sua SF-25 ed è quarto a tre decimi dal terzetto di testa. Il monegasco, dopo aver faticato in Q1 e Q2, è bravo a mettere insieme un giro praticamente perfetto e a prendersi una buona seconda fila. “Rispetto a ieri abbiamo fatto grandi passi in avanti e sono riuscito a estrarre il massimo dalla macchina. Il quarto posto è un risultato comunque deludente, ma più di così non si poteva fare”, le parole, a Sky Sport, di Leclerc. Terza fila tutta Mercedes con George Russell davanti a un sorprendente Andrea Kimi Antonelli. Il britannico non riesce a mettere insieme un buon giro nell’ultimo tentativo, mentre il classe 2006, in forte difficoltà dopo il poco tempo avuto in prove libere per conoscere la pista, si issa fino in sesta piazza a soli due decimi dal compagno di squadra. “Nelle prove libere ho preso poca confidenza con la pista, ma sono contento di come mi sono migliorato nel corso della sessione di qualifica”, l’analisi di un soddisfatto Antonelli. Lewis Hamilton in quarta fila. Il sette volte campione del mondo manca l’appuntamento con il Q3, dopo un Q1 e un Q2 sui tempi di Leclerc. 1’27″610 il crono del britannico, che scatterà dall’ottava casella dietro anche a Isack Hadjar (Racing Bulls). “Ogni weekend lavoriamo tantissimo e da una parte è bello vedere Charles (Leclerc, ndr) vicino alla prima fila. Io non sono riuscito a estrarre il massimo dalla vettura. Abbiamo preso strade diverse a livello di setup. Spero di ritrovare passo in gara”, rivela Hamilton, che dovrà rendersi protagonista di una rimonta non scontata in una pista che non offre grandi spunti di sorpasso. Manifesta superiorità in Williams di Alexander Albon su Carlos Sainz. Altra qualificazione in Q3, con lo spagnolo out in Q2 e poi penalizzato per impeeding a Hamilton, per il pilota thailandese, che aprirà la nona fila insieme a Oliver Bearman. Il britannico compie un’autentica impresa con la sua Haas e si spinge fino al Q3 con il compagno Esteban Ocon fuori in Q1 e 18°. In gara McLaren sembra averne di più rispetto a Ferrari, Mercedes e Verstappen. A centro gruppo la Racing Bulls si giocherà i punti probabilmente con la Williams con mine vaganti Bearman e Pierre Gasly (Alpine), 11°. In affanno Aston Martin (12° Alonso e 20° Stroll) e Kick Sauber (16° Hulkenberg e 17° Bortoleto). Domani in pista alle ore 7.00 italiane per i 53 giri del Gran Premio del Giappone.

