BUSINESS FVG
martedì 18 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei conti. Salvini “Resto...
Dalla Regione FVG risorse per popolazione e imprese
Maltempo, Regione al lavoro per interventi di ripristino necessari
A Pordenone la Premiazione della Cciaa Pn-Ud: cultura, competenze e innovazione...
Frana a Brazzano, trovato il corpo senza vita del tedesco
In Italia l’economia irregolare vale il 10% del Pil
Cina, nei primi dieci mesi esportazioni di auto in aumento del...
Coldiretti, nell’Isontino mille ettari di colture sott’acqua
Cina, Fiera dell’hi-tech registra 170 mld di yuan in contratti preliminari
Cina, area turistica panoramica su ghiaccio e neve apre nello Heilongjiang
Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei conti. Salvini “Resto fiducioso”

ROMA (ITALPRESS) – La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del 1° agosto 2025, n. 190, del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, approvazione III atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina. Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro trenta giorni, con apposita deliberazione.
Secondo il Mit la mancata registrazione del decreto interministeriale che assentisce il III atto aggiuntivo del ponte sullo Stretto, arriva alla fine di un’ampia discussione svoltasi oggi innanzi alla Corte dei conti nel corso della quale è emerso, innanzitutto, il tema preliminare dell’effetto di preclusione che la mancata registrazione della delibera Cipess ha sulla decisione odierna. Il Mit rimane fiducioso sulla prosecuzione dell’iter amministrativo in attesa delle motivazioni della Corte.
“Nessuna sorpresa: è l’inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei conti. I nostri esperti sono già al lavoro per chiarire tutti i punti. Resto assolutamente determinato e fiducioso”, commenta il vicepremier e ministro Matteo Salvini.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

