Primo vertice a Londra Ue-Regno Unito, “Nuova era nei rapporti”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – I leader di Ue e Regno Unito hanno tenuto oggi a Lancaster House il primo vertice bilaterale dopo la Brexit, ovvero l’uscita di Londra dall’Unione decisa dai cittadini britannici con un referendum nel 2016. In una conferenza stampa al termine del vertice, il premier britannico Keir Starmer ha parlato di “una nuova era” nei rapporti tra Bruxelles e Londra. “Le decisioni che abbiamo preso per stabilizzare l’economia hanno reso la Gran Bretagna un luogo dove le persone vogliono fare affari. Da questa posizione di forza oggi noi abbiamo raggiunto questo accordo storico, un nuovo partenariato tra una Gran Bretagna indipendente e l’Unione europea”, ha dichiarato Starmer. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elencato gli accordi al centro del vertice odierno, a cominciare da quello riguardante il settore della difesa. Oggi, secondo von der Leyen, è stato compiuto “il primo passo verso la partecipazione” di Londra al programma di investimenti per la difesa in Europa. E’ infatti in via di definizione il nuovo Strumento Safe, che prevede prestiti del valore complessivo di 150 miliardi di euro per appalti congiunti. L’accordo “aumenterà la nostra prontezza operativa e colmerà le lacune militari”, secondo von der Leyen, oltre che migliorare l’interoperabilità delle forze armate nelle missioni comuni.

