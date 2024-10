Ragazza uccisa a coltellate nella Bergamasca, arrestato un coetaneo

BERGAMO (ITALPRESS) – Una ragazza è stata uccisa a coltellate la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Il corpo della 19enne, Sara Centelleghe, è stato trovato in un appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso. I militari hanno bloccato e condotto in caserma un coetaneo che abita in un palazzo vicino a quello della vittima. Il giovane, al termine di un lungo interrogatorio, è stato arrestato. Il 19enne è accusato di omicidio volontario.

