Schlein “Presenteremo la nostra manovra alternativa”

ROMA (ITALPRESS) – “Presenteremo una manovra alternativa questo mercoledì, le priorità sono i salari, quello minimo è a costo zero, in questo paese serve un congedo paritario anche per sostenere le donne che lavorano, un congedo pienamente pagato, non trasferibile. La manovra del governo colpisce le donne”.

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di “Radio24”.

“Questo governo e Giorgia Meloni vogliono cambiare da soli con le riforme ma lo stanno facendo con una riforma costituzionale che hanno buttato li come un fumogeno per coprire i buchi di questa manovra, manovra che aumenta le tasse e taglia i servizi” ha aggiunto. “E’ una riforma costituzionale pericolosa perchè scardina l’equilibrio dei poteri dello Stato e noi non ci staremo mai, una riforma che supera la repubblica parlamentare, indebolisce il parlamento e il presidente della Repubblica. Ci hanno convocato mesi fa e poi sono spariti portando la loro proposta, noi vogliamo cambiare anche questa pessima legge elettorale, e avevamo proposto la sfiducia costruttiva, noi le proposte al quel tavolo le abbiamo portate”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).