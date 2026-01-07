  • Aiello del Friuli
giovedì 8 Gennaio 2026
Short track, olimpionico cinese Wu Dajing annuncia il ritiro

Redazione
Autore: Redazione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wu Dajing, campione olimpico cinese di pattinaggio di velocità short track, ha annunciato martedì il suo ritiro dalle competizioni, scegliendo un addio sobrio e senza cerimonie.

Il 31enne ha vinto l’oro olimpico nei 500 metri maschili alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, unico oro conquistato dalla Cina in quell’edizione, e ha contribuito alla vittoria cinese dell’oro nella staffetta mista dei 2.000 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Wu ha dichiarato di aver preso in considerazione il ritiro dopo Pechino 2022, ma di aver scelto di continuare per amore della disciplina. In seguito ha preso parte a poche competizioni internazionali, mentre la sua ultima gara a livello nazionale si è svolta alla 14esima edizione dei Giochi nazionali invernali del 2024. Ha inoltre valutato un possibile passaggio al pattinaggio di velocità.

Martedì sera Wu ha pubblicato un post su Weibo, affermando che non si sarebbe più aggrappato all’ossessione di “un’altra battaglia”.

“Quando è stata pronunciata la parola ‘ritirò, non c’erano rimpianti, solo serenità”, ha affermato l’ex atleta.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

